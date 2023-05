Spenden-Aktion in Wermelskirchen Damit Lian in die Sonne kann

Lian ist Epileptiker, seit seiner Geburt von körperlichen und geistigen Einschränkungen betroffen. Dadurch ist Lian an medizinische Hilfsmittel gebunden, beispielsweise an den Rollstuhl und ein Beatmungsgerät. So ist es für Mutter Patrizia Heidler alleine unmöglich, ihren Sohn über die Treppe aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss ihres Hauses in Wermelskirchen nach draußen zu bringen. „Lian und ich sind tagsüber in der Wohnung förmlich angekettet“, stellt Patrizia Heidler traurig fest. Die Lösung wäre ein Aufzug in Form eines an den Balkon montierten Liftes. Für dessen Anschaffung hat Patrizia Heidler eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.