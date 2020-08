Kommunalwahl : Jochen Bilstein (SPD): „Klare und mutige Entscheidungen“

Wermelskirchen Für Jochen Bilstein ist die wichtigste Aufgabe eines Lokalpolitikers, einen engen Bezug zur Lebenssituation der Menschen in der Gemeinde zu haben, um daraus ein Leitbild entwickeln zu können.

Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe eines Kommunalpolitikers?

Jochen Bilstein Die wichtigste Aufgabe eines Lokalpolitikers ist es, einen engen Bezug zur Lebenssituation der Menschen in der Gemeinde zu haben und daraus so etwas wie ein Leitbild für die Gemeinde zu entwickeln. Daraus müssen konkrete Ziele für eine vorausschauende Stadtentwicklung entstehen, aus denen dann Arbeitsaufträge für die Verwaltung werden.

Ehrenamtliches Engagament „Willkommen in Wermelskirchen“

Geboren am 16. Mai 1949 in Remscheid

Bilstein Für die Umsetzung politischer Ziele benötigt man vorrangig eine möglichst breite eigene Mehrheit. Darüber hinaus lebt gerade die Kommunalpolitik von der Fähigkeit und Bereitschaft aller Akteure, gemeinsam, also fraktionsübergreifend, zu Entscheidungen zu kommen. Dazu gehört es auch Kompromisse einzugehen, ein Begriff, der leider oft negativ besetzt ist.

Wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf in ihrem Wahlkreis?

Bilstein In meinem Wahlbezirk 11 gibt es nach meiner Wahrnehmung keinen dringenden Handlungsbedarf. Ich kann mir aber vorstellen, dass für die älter werdenden Menschen dort das Erreichen von Lebensmittelgeschäften schwieriger wird und daher nach intelligenten Lösungen im Rahmen des ÖVNP gesucht werden muss.

Wo muss im Stadtgebiet dringend investiert werden? Wie viel Geld wollen Sie dafür in die Hand nehmen?

Bilstein Ich halte nach wie vor die Entwicklung des Rhombus-Geländes für eine vordringliche städtische Aufgabe Besonderen Handlungsbedarf in einzelnen Stadtteilen sehe ich gegenwärtig nicht, wohl aber nach wie vor im Bereich der Schulen, in der Stärkung des von Corona gebeutelten kulturellen Lebens und der Förderung des Wohnungsbaus.

Wie reagieren Sie, wenn Sie viel Arbeit und Herzblut in ein Thema investiert haben, das dann abgebügelt wird?

Bilstein Natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn Anträge zu Themen, die einem besonders am Herzen liegen, im Rat abgelehnt werden. Das war im vergangenen Oktober so, als ich vom Rat eine klare Aussage gegen Hetze und Rassismus in sozialen Medien erwartete. Aber mit zunehmendem Alter und politischer Erfahrung sieht man vieles gelassener.