Politik in Wermelskirchen : SPD: Pflegeberatung muss in der Stadt bleiben

Wermelskirchen Wird der Kreis der Stadt Wermelskirchen die Pflegeberatung wegnehmen? Alles deutet darauf hin. Jetzt reagiert der SPD-Ortsverein und unterstützt den zuständigen Dezernenten, der für die Pflegeberatung vor Ort kämpft.

Mit Sorge beobachtet die SPD-Wermelskirchen die Diskussion um die mögliche Verlagerung der Kompetenzen der Pflegeberatung aus Wermelskirchen an den Kreis. „Wir werden uns entschieden in allen Gremien, die dafür in Frage kommen, dafür einsetzen, dass die Pflegeberatung mindestens im jetzigen Umfang in der Stadt erhalten bleibt“, so die SPD-Ortsvorsitzende Petra Weber in einer Presseerklärung.