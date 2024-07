Wermelskirchener Spaziergänge Tente – ein wachsender Ortsteil im „Speckgürtel von Köln“

Abseits der Bundesstraße 51 gliedert sich der Ortsteil in drei Abschnitte: Ober Tente, Unterstraße und Neuenhaus. Alle liegen beziehungsweise zweigen von der B 51 ab. „Von der Bundesstraße geht es in die Hofschaften“, sagt Galonska bei einem Spaziergang durch „seinen“ Ortsteil. Das SPD-Ratsmitglied erwähnt hier Ellinghausen, Bähringhausen, Bechhausen sowie Herrlinghausen, der Standort der Tente Rollen GmbH, sowie Löh. Dort hat Galonska gut 30 Jahre gewohnt, bevor es den 74-Jährigen aus Altersgründen in die Stadtmitte von Wermelskirchen gezogen hat. Zum jährlich stattfindenden Hofschaftsfest ist der pensionierte Lehrer aber immer in Löh vor Ort.