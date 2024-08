Wermelskirchener Spaziergänge „Gemeinsam das Dorf in Ordnung halten“

Der Dorfplatz erfährt derzeit eine Erneuerung, obwohl dies schon im vergangenen Jahr geschehen sollte. Der Platz wird im Rahmen einer Fördermaßnahme und in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn aufgewertet. Dabei wird auch der historische Dorfbrunnen saniert, der bereits 2021 ausschlaggebend für den Förderantrag war. Denn: Es war der Wunsch vieler Dhünnscher, dass der Brunnen an der Evangelischen Kirche, der vor einigen hundert Jahren als Hauptwasserversorgung für den Alltag der Bevölkerung diente, wieder Wasser führt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das werde wegen der Kostensteigerungen in dieser Form nicht klappen. Abhilfe soll aber ein zusätzlicher Trinkwasserbrunnen, der an dieser Stelle installiert wird.