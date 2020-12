Banken in Wermelskirchen : Sparkasse schließt Filialen zwischen den Feiertagen

Wermelskirchen Die Stadtsparkasse reagiert auf die neuste Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Mit der temporären Konzentration auf die Hauptstelle will die Sparkasse sowohl ihre Kunden, als auch ihre Mitarbeiter schützen.

„Wir wollen mithelfen, die Corona-Pandemie in Wermelskirchen einzudämmen“, so der Leiter der Marketingabteilung. Deshalb schließt die Sparkasse in der Zeit vom 24. Dezember bis zum 4. Januar die Filialen in Dabringhausen und in der Berliner Straße. In diesen Zeitraum von elf Kalendertagen fallen lediglich drei Bankarbeitstage (28. bis 30. Dezember). Der Zugang zu Geldautomaten, Kontoauszugsdruckern und zu Überweisungsbriefkästen ist in diesen Geschäftsstellen jedoch weiterhin möglich.