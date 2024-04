150 Jahre CVJM Dhünn Spannende Duelle am Kickertisch

Insgesamt 50 Spieler werfen am Samstag ihren Hut in den Ring – die meisten Teams in der offenen Klasse, elf Teams treten als Eltern-Kind-Gespann an, und vier Kinder-Teams kämpfen um den Titel in ihrer eigenen Klasse. „Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagt Dieter Roth vom CVJM. Der Verein feiert mit dem Turnier den Auftakt der Festivitäten im Jubiläumsjahr: Der CVJM Dhünn blickt in diesem Jahr auf 150 Jahre Vereinsgeschichte zurück. „Wir haben schon mal zur WM 2014 ein großes Kickerturnier ausgerichtet“, erzählt Roth. Das Kicken am Tisch verbinde die Generationen. „Und es passt zu uns“, sagt Roth, „hier im Haus hat schon immer ein Kicker gestanden. Der gehört dazu.“