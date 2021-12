Digitale Schulen in Wermelskirchen : Spannende Aktivitäten für eine nachhaltige Zukunft

Rhein-Berg Eine Vielzahl von Schulen im Kreis engagieren sich bereits in Schulprojekten, in denen Lehrer zusammen mit ihren Schülern spannende Aktivitäten für eine gute gemeinsame Zukunft umsetzen. Doch es sollen noch mehr werden.

BNE möchte unter anderem Menschen dazu befähigen, ihr Handeln zu reflektieren, um eigene Handlungsoptionen für eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen zu finden. Für all diese Schulen und Partner ist das Landesprogramm „Schule der Zukunft“ ein guter Rahmen, ihr BNE-Engagement mit einer öffentlichkeitswirksamen Auszeichnung als „Schule der Zukunft“ zu krönen. Wie Schulen beim Landesprogramm „Schule der Zukunft“ teilnehmen können und welche Hilfsmittel für eine Auszeichnung bereitgestellt werden, soll bei der digitalen Informationsveranstaltung am 16. Dezember von 15.30 bis etwa 16.15 Uhr anwendungsbezogen vermittelt werden. Die Veranstaltung wird von der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft durchgeführt, die sich für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als BNE-Regionalzentrum im Oberbergischen Kreis und Rheinisch- Bergischen Kreis einsetzt. Weitere Informationen zur Anmeldung sind unter www.agentur-kulturlandschaft.de/termin e zu finden.

Auch das bereits ausgezeichnete „Schule der Zukunft Netzwerk Biologische Artenvielfalt im Schulumfeld“ startet in beiden Kreisen erneut und soll bei der Informationsveranstaltung kurz vorgestellt werden. Das Netzwerk möchte den Austausch im Bereich schulischer Artenschutzprojekte fördern. Bei gemeinsamen Austauschtreffen an verschiedenen Schulstandorten können Lehrer sowie Schüler ihre Schulgelände-Artenvielfaltsaktivitäten anderen Schulen vorstellen. So wurden beispielsweise bereits im vergangenen Durchführungszeitraum Workshops zum Thema Wildbienen oder Fledermäuse an Schulen umgesetzt. Aus den gesammelten Erfahrungen und dem gemeinsamen Austausch heraus entstand dabei viel Motivation und Freude an der Transformation eines artenreichen Schulumfeldes.