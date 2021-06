Rheinisch-Bergischer Kreis : Sozialatlas „Motiv Mensch“ listet Kreis-Angebote auf

Rhein-Berg Für Bürger gibt es dabei mehrere Möglichkeiten, nach der passenden Dienstleistung zu suchen oder alle Angebote in der Umgebung zu überblicken.

Ob Sportvereine, Kita-Plätze oder Sozialberatungen – auf der neuen digitalen Plattform Sozialatlas „Motiv Mensch“ des Rheinisch-Bergischen Kreises werden Angebote für alle Lebenslagen im gesamten Kreisgebiet gebündelt. Zielgerichtet finden Bürger hier in einer Kartendarstellung vielfältige soziale Dienstleistungen, Einrichtungen und Begegnungsorte in ihrem Umfeld.

Ab dem 15. Juni ist der Sozialatlas online und über die Website des Kreises unter www.rbk-online.de aufrufbar. Im Kreis gibt es bereits eine Fülle an Datenbanken mit einer Angebots-Übersicht zu bestimmten Themen, zum Beispiel das Familienportal und den Beratungswegweiser des Jobcenters. „Das Besondere am Sozialatlas Motiv Mensch ist, dass die Menschen im Kreis sich nun über eine zentrale Datenbank einen schnellen Überblick über verschiedenste Angebote in ihrem direkten Umfeld verschaffen können“, sagt Markus Fischer, Sozialdezernent des Kreises. Die Datenbank des Sozialatlas werde dabei stetig erweitert und technisch verfeinert. Knapp 2100 Adressen von wichtigen Dienstleistungen und Orten sind aktuell bereits aufgeführt.

Für Bürger gibt es dabei mehrere Möglichkeiten, nach der passenden Dienstleistung zu suchen oder alle Angebote in ihrer Umgebung zu überblicken. Verschiedene Symbole auf der Kreis-Karte zeigen zunächst an, wo sich interessante Angebote befinden. Sind die Anwender auf der Suche nach einem bestimmten Thema, ist es möglich, ein Schlagwort wie zum Beispiel Pflegeheim, Kita oder Sportverein in das Suchfeld einzugeben. Außerdem lassen sich die Adressen in der Online-Datenbank nach bestimmten Themenfeldern filtern, zum Beispiel nach „Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf“, „Gesundheit“ und „Begegnung, Teilhabe und Freizeit“.