New Yorkerin im Haus Eifgen zu Gast : Gesangs-Workshop mit Soul-Sängerin Wrecia Ford

Wermelskirchen Im Haus Eifgen wollten sich am Donnerstagabend acht Teilnehmer zeigen lassen, wie sie ihre Gesangsstimme schulen können. Im Sommer ist ein weiteres Ganztagsseminar geplant.

Wo sonst in der Regel bluesige oder folkige Töne zu hören waren, ging es zur Abwechslung einmal ganz theoretisch zu – auch wenn Musik eine große Rolle spielte. Im Haus Eifgen fand erstmals ein Gesangs-Workshop statt, zu dem sich sieben Frauen und ein Mann angemeldet hatten. Sie wollten sich von der Sängerin Wrecia Ford zeigen lassen, wie sie ihre Singstimme verbessern konnten. Ford, Wahlkölnerin mit Wurzeln in New York, war bereits mit ihrer Band im Haus Eifgen zu Gast gewesen. „Aber ich kannte Michael Dierks schon von einem Gospel-Show, mit der wir beide aufgetreten sind“, sagte die Sängerin. Der dreistündige Abend-Workshop war relativ kurzfristig in den Osterferien angesetzt worden und sollte eine Art Appetithäppchen für ein Ganztages-Seminar im Sommer sein. „Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber es wird wohl Ende August sein“, sagte Dierks.