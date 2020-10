Tier der Woche in Wermelskirchen : Sophie sucht ein Zuhause

Wermelskirchen Sie ist eine kleine Einzelprinzessin und möchte ihre Menschen ganz für sich alleine haben: Sophie, eine liebenswerte Katzendame. Wer sie kennenlernen möchte, darf sie im Tierheim Wermelskirchen besuchen.

Die dreijährige Sophie ist eine liebenswerte Katzendame, die gern mit der Angel oder anderen Spielsachen spielt, schmust und sich streicheln lässt. Sofern ihr in dem neuen Zuhause kein Freigang angeboten werden kann, sollte ihr aber zumindest ein abgenetzter Balkon zur Verfügung stehen. An der Gesellschaft von Artgenossen ist Sophie nicht wirklich interessiert. Sie möchte lieber Einzelprinzessin sein und ihren Menschen für sich ganz alleine haben. Wer Sophie kennenlernen möchte, darf sie täglich – auch am Wochenende – in den Vermittlungszeiten zwischen 11 und 14 Uhr im Tierheim Wermelskirchen, Aschenberg 1, ohne vorherige Terminabsprache besuchen.