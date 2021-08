Angebot für Gymnasiasten und Berufskollegschüler : Sonder-Impfaktionen für Jugendliche

Wermelskirchen Das ist ein Hin und Her: Da werden Kinder ab 12 Jahren erst vom mobilen Impfteam vorm Rathaus geimpft, dann wird die Kinderaktion vom Kreis gecancelt, um nun doch wieder Kinder zu impfen.

Jetzt also doch: Nachdem vergangene Woche das mobile Impfteam nur Jugendliche und Erwachsene über 16 Jahre geimpft hat, können sich nun auch Jüngere den Pieks vor Ort abholen. Das mobile Impfen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird ausgeweitet. Das Impfmobil der Feuerwehr Bergisch Gladbach, das mittwochs vor dem Rathaus steht, wird am Mittwoch, 1. September, zunächst von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen stehen. Dort können sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren des Berufskollegs und des Gymnasiums Wermelskirchen impfen lassen. Anschließend fährt das Impfmobil am selben Tag weiter zum Rathausplatz, wo von 13 bis 20 Uhr Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren möglich sind.