Kultur in Wermelskirchen Sommerliche Swing-Serenade im Haus Eifgen

Und auch die Songauswahl war perfekt – bot sie doch eine famose Mischung aus bekannten Stücken wie dem Frank-Sinatra-Klassiker „Fly Me To The Moon“, bei dem Pianist und Organist Tom Lindsay echte Crooner-Qualitäten am Mikrophon bewies, und Eigenkompositionen wie dem coolen Hot-Jazz-Shuffle „Suspect In You“, bei dem sich Tenor-Saxofonist Sam Craig und Bassist Paul Robinson in ausgiebigen Solo-Strecken austoben durften. Das machte beides sehr viel Spaß zum Zuhören und Mitswingen – der Sinatra-Gassenhauer, weil man ihn einfach kannte und mitsingen konnte, die Eigenkomposition, weil sie ein eingängiger Hit war.