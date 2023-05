Veranstaltungen in Wermelskirchen Feuerwehr feiert Sommerfest mit Oldtimer-Treckern

Wenn in Eipringhausen die alten Diesel tuckern und unzählige Menschen im ansonsten eher beschaulich-ruhigen Ortsteil im Süd-Osten von Wermelskirchen unterwegs sind, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Löschgruppe Eipringhausen der Freiwilligen Feuerwehr zu ihrem Sommerfest mit Oldtimer-Trecker-Treffen geladen hat. Das kündigt die Löschgruppe in diesem Jahr für Samstag und Sonntag, 24. / 25. Juni, an.