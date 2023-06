Wermelskirchen Sommerferien-Programm für 40 sportliche Kinder

Gemeinsam mit der Sportjugend Rhein-Berg und den Wermelskirchener Sportvereinen startet auch in diesem Jahr wieder in der dritten und vierten Ferienwoche das Sommerferien-Sportprogramm des Stadtsportverbandes (SSV) auf den Sportanlagen in Wermelskirchen. Von Montag, 10. Juli, bis Freitag, 21. Juli, können jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr insgesamt 40 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren teilnehmen.