Sommerferien in Wermelskirchen In diesen Schulen wird renoviert und umgebaut

Wenn für die Kinder und Jugendlichen am 21. August der erste Schultag nach den Sommerferien ansteht, werden sie vielleicht bemerken, dass an ihrer Schule in den zurückliegenden Wochen fleißig gearbeitet worden ist. Außergewöhnlich große Investitionen wurden in diesem Jahr nicht getätigt: Sämtliche Maßnahmen fallen in die Kategorie „Sanierung im Bestand“, erklärt Stadtsprecherin Kathrin Kellermann.