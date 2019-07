Zum Dorfpark strömten die Besucher : Sommer, Sonne, Blasorchester

Abwechslungsreiches, musikalisches Programm begeisterte zahlreiche Gäste im Dabringhauser Dorfpark.

Im Dabringhauser Dorfpark war es am Samstagabend rappelvoll. Wie auch in den letzten Jahren waren die Gäste aus Wermelskirchen und den umliegenden Städten gekommen, um das Konzert erleben, das in den letzten Jahren immer mehr polarisiert. „Es ist super schön, dass heute wieder so viele da sind“, freut sich die Vorsitzende des Blasorchesters Dabringhausen, Kirsten Steinhaus. Nach einem Jahr Pause fand das Open-Air-Konzert nun bereits zum 15. Mal statt und lockte natürlich wieder nicht nur mit den bekannten Gesichtern des Orchesters, sondern auch mit tollen Gästen und begeisterten Nachwuchsmusikern.