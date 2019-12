WiW sucht Sponsoren : Wermelskirchen soll 2020 aufblühen

Geranien und Petunien in den Blumenampeln – das lädt, zumindest in Werne – zum Bummeln in der Innenstadt ein. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Der Stadtmarketingverein könnte 45 Laternen mit Blumenampeln bestücken. Darüber gibt es mit der Stadt einen Vertrag. Erst zwölf Sponsoren haben sich bereiterklärt, die Aktion zu unterstützen.

Wird die Wermelskirchener Innenstadt 2020 doch noch bunt? Nicht mit Wahlplakaten zur Bürgermeister- und Kommunalwahl, sondern mit Blumen? Die Stadt hat, auch nach einer Überprüfung der BEW auf Standfestigkeit der Laternen, einen Gestattungsvertrag mit dem Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ unterschrieben. Damitz dürfte der Marketingverein 45 Laternen in der Innenstadt mit Blumenampeln bestücken, berichtet Stefanie Hofer im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie ist bei WiW Ansprechpartnerin für diese Aktion.

Viele Städte, auch im Umland von Wermelskirchen, hübschen inzwischen erfolgreich ihre Innenstädte auf. Zuletzt in Remscheid die Alleestraße. 40 Ampeln hat der Verein Immobilien- und Standortortgemeinschaft Alleestraße in diesem Jahr dort aufgehängt; finanziell unterstützt von der Stadt. In Wermelskirchen hat der Stadtmarketingverein die Idee im Juni 2018 nach einem Anstoß der Bergischen Morgenpost aufgegriffen und war fortan begeistert; die Umsetzung aber erweist sich für die Ehrenamtlichen des Vereins als schwierig, weil sehr zeitaufwendig. Zumal auch die Stadt bisher keine finanzielle Unterstützung in Aussicht stellt.