Begehung mit Kollegen aus Solingen-Burg Feuerwehr lernt die Müngstener Brücke kennen

Durch die Kollegen der Einheit Burg wurden die Helfer aus Wermelskirchen die Anfahrtswege sowie der Bereitstellungsraum für die Feuerwehr gezeigt. Zudem wurde das Bauerwerk von der Solinger Seite aus begangen und das Vorgehen bei einer Personenrettung erläutert. Dabei wurden verschiedene Szenarien besprochen – beispielsweise, was zu tun ist, wenn eine hilflose Person auf der Brücke oder eine in Not geratene Person auf dem Brückensteig Hilfe benötigt.