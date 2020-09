Eingemeindung nach Wermelskirchen : Erste Hürde für Höhrather ist genommen

Wird’s was werden mit der Eingemeindung von Höhrath nach Wermelskirchen? Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen / Solingen Die Frage, ob der Ortsteil zu Wermelskirchen nach Solingen wechselt, soll erstmal in den Verwaltungen beider Städte besprochen werden.

Es hat seine Zeit für Diskussionen gedauert, aber jetzt steht fest: Die Verwaltung Wermelskirchen nimmt Kontakt zu den Kollegen aus Solingen auf, um in Verhandlungen über eine mögliche Eingliederung des Solinger Ortsteils Höhrath an Wermelskirchen zu treten. Die entsprechende Beschlussvorlage für den Rat hatte die CDU eingereicht und trotz vier Gegenstimmen nach hitzigem Hin und Her im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr durchgesetzt.