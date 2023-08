Jungzüchter in Wermelskirchen Söhnke ist mit Kälbchen Tilda auf Erfolgskurs

Es regnet in Strömen. Söhnke verzieht nicht mal die Miene. Die Kühe in Oberrautenbach treten gerade ihren Heimweg vom Feld in den Stall an und der Zwölfjährige schlüpft in die Gummistiefel. Während die Tiere den kurzen Weg über die Straße zum Hof trotten, schleicht sich auf sein Gesicht ein zufriedenes Lachen. „Kühe sind so ruhige und liebevolle Tiere“, sagt er. Dann ergänzt der Zwölfjährige noch: „Und sie sind unglaublich neugierig.“ Deswegen schaut er fast Tag für Tag auf dem Rautenbacher Hof von Familie Mühlinghaus vorbei, um mit anzupacken. Und deswegen hat er auch den Traum geschmiedet, irgendwann selbst Landwirt zu werden.