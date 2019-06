Konzert von „Birth Control“ : Kauziger Hardrock zerlegt das Haus Eifgen

Wermelskirchen „Birth Control“ bewies am Freitagabend, dass sie auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Gründung nichts von ihrem kauzigen Hardrock-Charme verloren haben.

Sänger Peter Föller, der genau wie Schlagzeuger Manfred von Bohr bereits in den 1970er Jahren bei „Birth Control“ spielte, sah mit seiner langen, weißen Matte und dem bunten Hemd wie eine Mischung aus Gandalf und Uli Jon Roth aus, sang aber wie ein junger (Hardrock-)Gott. Gitarrist Martin Ettrich, seit 2011 im Boot, solierte wie eine Mischung aus Jimmy Page und Ritchie Blackmore und duellierte sich hingebungsvoll mit Organist Sascha Kühn, während Bassist Hannes Vesper gemeinsam mit von Bohr den Hardrock-Laden souverän zusammenhielt. Das klappte bei älteren Band-Klassikern, wie dem auf über zehn Minuten ausgedehnten „Titanic“ genauso gut, wie bei neuerem Material, wie dem galoppierenden „Wasting My Time“ oder dem fast schon beschwingten „Lost In The Sea“ von der aktuellen CD „Here And Now“.