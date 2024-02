VHS-Online-Seminar in Wermelskirchen So wird der Garten zum Lebensraum für Tiere

„Nicht alles auf einmal machen“, erklärt Yvonne Göckemeyer. Die Landschaftsarchitektin empfiehlt für die ersten Schritte: Ganz hinten im Garten anfangen und dann sukzessive nach vorne durcharbeiten. Bevor es losgeht, sollten sich Gartenfreunde aber klar darüber werden, was sie für ihren Garten wollen. Dabei sollten auch Fragen genau in den Blick genommen werden wie: Wieviel Zeit will ich in meinen Garten stecken? Wie wichtig sind mir Farben? Und wieviel Geld will ich überhaupt investieren?