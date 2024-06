Open Air-Party in Wermelskirchen Rund 200 Gäste feiern mit TuRa Pohlhausen

Mehr als zehn Spieler der Ersten Mannschaft sind hier im Einsatz, mixen Getränke, zapfen Bier und haben alle Hände voll zu tun. „Die Erste Mannschaft und die erfahrenen Vorstandsmitglieder: Wir machen das in diesem Jahr gemeinsam“, erzählt Fußballer Alexander Claus. Dieser Einsatz der Teams gehört zur neuen Philosophie des Vereins, die auch für neue Ideen am Silberberg sorgt. „Es gibt so viele junge Familien hier bei uns in Pohlhausen“, erinnert Claus. Die fänden zunehmend den Weg zum Sportverein. Außerdem habe TuRa bei der Einladung zum „Open Air“ auch in die Nachbarschaft geblickt – schließlich gebe es in den Fußball-Mannschaften auch viele Spieler aus Remscheid.