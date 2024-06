Jedermann-Sportveranstaltung in Wermelskirchen Tenter Triathlon profitiert vom Sommerwetter

Unterdessen hat Susanne Rodewig mit anderen Staffelläufern die Schuhe geschnürt und an der Wechselzone in Tente Aufstellung bezogen. Schon um kurz vor halb elf erreichen die ersten Radfahrer den Zielort. Auf der letzten Etappe warten fünf Kilometer auf die Läufer. Der Weg ist so angelegt, dass sich die Teilnehmer gleich an mehreren Stellen begegnen können.