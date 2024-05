Sonniger Auftakt in Wermelskirchen Die Feierabendmarkt-Saison ist eröffnet

Zu den zehn Anbietern bei der Eröffnung in Wermelskirchen gehörte erstmals auch die mobile Bar von „Wuppercocktail“. Jana Hensler und ihre Kollegin mischten an diesem sonnigen Abend einige „Sex on the Beach“, Mojitos oder Pina Coladas. Das rollende Unternehmen aus Wuppertal gehört zu den Beschickern, die an allen Terminen – und auch bei den Feierabendmärkten in den Nachbarstädten Hückeswagen, Burscheid und Wipperfürth – vertreten sind.