Beste Konzert-Atmosphäre unterm Dabringhausener Kirchturm Feststimmung am großen Open-Air-Wochenende

Info

Team Für das musikalische Wochenende unter freiem Himmel haben in Dabringhausen viele an einem Strang gezogen: Dazu gehören das Blasorchester genauso wie die Musiker der Band „Ten Less Two“ – aber auch das Team vom „Markt 57“, das auch am Bierwagen und am Essensstand beherzt für die kulinarische Verköstigung sorgte. Die Evangelische Kirchengemeinde hatte unterdessen die Genehmigung für die Nutzung des Kirchplatzes erteilt.

Publikum Alle sollten auf ihre Kosten kommen – jeder war eingeladen. Und so richtete sich der erste Abend wohl mehr an etwas ältere Semester und Familien, der zweite dann an jüngeren Rock-Fans. An beiden Abenden kam aber auch die jeweils andere Zielgruppe dazu.