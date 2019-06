Eigenheim in Wermelskirchen : Bauen soll wieder sozialer werden

Wermelskirchen Vor 30 Jahren entstand der erste Bauabschnitt im Neubaugebiet Braunsberg. Dort ebnete ein besonders soziales Modell vielen jungen Familien den Weg zum Eigenheim. Etwas, das die Stadt auch heute wieder fördern will – nur anders.

Alois Göpfert erinnert sich noch genau daran, wie er und seine Frau im Jahr 1989 eine bezahlbare Wohung in Wermelskirchen suchten. Zu dem Zeitpunkt wohnte die kleine Familie in Burscheid, er arbeitete in Wermelskirchen. „Und dann war das zweite Kind unterwegs, die Wohung wurde zu klein“, sagt Göpfert. Doch zur Miete fanden sie nichts, schon damals war das Wohnen teuer. Also ein Grundstück kaufen und selbst bauen? „Das konnten wir uns nicht leisten.“ Die Lösung ihrer Probleme fanden sie im damaligen Neubaugebiet Braunsberg.