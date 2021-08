Schutz für die Feuerwehrleute : Der „Feuerkrebs“ lauert als unsichtbare Gefahr

Wermelskirchen Auch die im Brandrauch gelösten Stoffe bedrohen die Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen. Mit Ausrüstung, Taktik, Verhalten und Reinigung minimieren die Wermelskirchener Brandbekämpfer die Gefahr für ihre Gesundheit

Es ist erst wenige Wochen her: Die Leitstelle rief die Wermelskirchener Feuerwehr vormittags zu einem Einsatz in der Friedrichstraße. Dort war es zu einem Küchenbrand in einer Wohnung gekommen. Den Brand selbst hatten die Feuerwehrmänner schnell im Griff. Eine Ausbreitung des Feuers konnten sie verhindern, Verletzte gab es nicht.

Feuerkrebs „Die Zahl der Krankheitsfälle von Feuerwehrleuten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Ein Zusammenhang von Gesundheitsschäden und Krankheiten wie Krebs („Feuerkrebs“) mit der Tätigkeit als Feuerwehrmann oder -frau ist inzwischen durch Studien nachweislich belegt. Eine Ursache hierfür ist unter anderem die erhöhte Menge an krebserzeugenden Stoffen in modernem Baumaterial“, betont der Schutzausrüstungshersteller Draeger. Eine wachsende Zahl von Untersuchungen und Daten verdeutliche diese schädliche Verbindung von Krankheiten und Feuerwehrdienst. Vor diesem Hintergrund hat sich in Deutschland die Feuerkrebs gUG gegründet, die sich für die „Förderung und nachhaltige Verbesserung der Gesundheits- und Arbeitsbedingungen von Feuerwehrleuten“ einsetzt.

So landet die Schutzkleidung – unabhängig davon, ob von hauptamtlichen oder freiwilligen Kräften getragen – nach einer Brandbekämpfung auf der Feuerwache Am Eickerberg, wo eine große Industriewaschmaschine ihren Dienst tut. Unterschiedliche Waschprogramme und -mittel kommen je nach Bedarf zum Einsatz, auch Imprägnieren ist mit der Maschine möglich. Dabei wird jeder Waschgang genau dokumentiert: Ein Strichcode in der Kleidung, der diese auch einer Einsatzkraft zuordnet, macht das möglich. „Dabei gehen wir nach den Angaben des Herstellers der Schutzkleidung vor“, erläutert Ingo Mueller.

So ist beispielsweise vorgeschrieben, nach wie vielen Wäschen eine Imprägnierung erneut werden muss. „Wenn Einsatzkräfte in der wirklich dicken Mocke waren, ziehen sie ihre Einsatzkleidung auch noch an Ort und Stelle aus und verpacken diese. Sie rücken dann in Joggingkleidung oder ähnlichem wieder in der Wache ein“, sagt Ingo Mueller, der daran erinnert: „Bei dem Brand in dem Hundesportzentrum mit angegliederter Werkstatt in Dabringhausen-Höferhof im September vergangenen Jahres, haben wir noch am Einsatzort mit dem Hersteller der Schutzkleidung Kontakt aufgenommen, um die Reinigung zu klären.“