Politik in Wermelskirchen : CDU-Chef nennt Zweikampf „extrem“ - Grüne sind glücklich

Wermelskirchen Die CDU Wermelskirchen will sich nach der Entscheidung geschlossen hinter Laschet stellen. Der Machtkampf sei intensiv gewesen, jetzt müsse man Einheit zeigen. Die Grünen freuen sich derweil über ihre Kandidatin und sind zufrieden mit dem Findungs-Prozess.

Stefan Leßenich, Chef der CDU in Wermelskirchen, ist froh, dass die Entscheidung in der Union jetzt gefallen ist. Den Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder bezeichnet er als „extrem“. Tagelang hatten sich der CDU-Chef und Bayerns Ministerpräsident auf offener Bühne gestritten. Am Ende setzte sich Laschet durch, nachdem er eine Abstimmung des Bundesvorstands in der Nacht erzwang.