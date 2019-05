Straßenwahlkampf in Wermelskirchen : In der Politik muss sich jeder warm anziehen

In der Politik muss sich jeder warm anziehen

Straßenwahlkampf in Wermelskirchen

Wermelskirchen SPD und CDU trotzten am Samstag dem schlechten Wetter. So lief der Straßenwahlkampf für das Europaparlament.

(sng) Zum Aufwärmen nützte der mitgebrachte Kaffee irgendwann nicht mehr: Gegen den zugig-kalten Wind vor dem Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße kamen die Thermoskannen nicht an – nach zwei Stunden konnte daraus nur noch ein lau-warmes Getränk ausgeschenkt werden. SPD und CDU trotzten den widrigen Wetterbedingungen, stellten sich zur Wahl des Europaparlaments am 26. Mai im Straßenwahlkampf den Passanten und den widrigen-nasskalten Wetterbedingungen.