Schwimmsaison in Dabringhausen Der harte Kern kehrt ins Freibad zurück

Monika Rietz zieht im kleinen Becken ihre Bahnen. Zwar reicht ihr das Wasser nur bis zur Hüfte, und es hatte in den vergangenen Wochen auch noch nicht die Gelegenheit, sich richtig aufzuwärmen. „Aber ich bin trotz allem froh, dass ich zurück bin“, sagt sie, als sie schließlich aus dem Becken klettert. An jedem Tag kommt sie während der Saison ins Freibad. „Ich bin Rentnerin und ich wohne ganz in der Nähe“, berichtet sie. Von der vorübergehenden Sperrung des großen Beckens lasse sie sich nicht abhalten – und auch nicht vom Wetter.