Weihnachtsgeschäft in Wermelskirchen Die Geschenke fallen in diesem Jahr etwas kleiner aus

Wermelskirchen · Das Weihnachtsgeschäft in der Wermelskirchener Innenstadt hat begonnen: Vor allem an den Geschenken für die Kinder wird in diesem Jahr nicht gespart. In anderen Branchen sind die Verbraucher hingegen zurückhaltender.

07.12.2022, 16:31 Uhr

Weihnachtsstimmung in der Buchhandlung: Gabi van Wahden packt Geschenke ein. Sie nimmt bisher kein verändertes Kaufverhalten wahr. Foto: Theresa Demski

Von Theresa Demski