Aktion : „Regenbögen“ zeigen Solidarität und sind Zeitvertreib

Dabringhausen Katharina Augat weiß, dass es nicht einfach ist, die Kinder daheim zu beschäftigen und ihnen die Gefahr näher zu bringen.

„Gute Ideen zur Beschäftigung der Kinder sind auch bei mir stets willkommen“, sagt Katharina Augat im Gespräch mit unserer Redaktion. Recherche im Internet könne helfen, genauso die Erfahrungen aus ihrer beruflicher Tätigkeit: „Wir haben jetzt auch überall gefaltete Blumen an den Fenstern.“ Die Augat-Kinder würde gerade viel basteln: „Fingerfarben und Falttechniken kommen zum Einsatz – am Ende kommt meistens Oster-Deko heraus.“ Obendrein böte das sonnige Wetter reichlich Gelegenheit zum Gang nach draußen, eine kleine Schnitzeljagd im Kreise der Familie sei möglich. „Wir haben das Glück, in den eigenen Garten zu können“, sagt Katharina Augat. Dort könnten die Kinder dann auch mal auf Distanz die Oma sehen, die ebenfalls im Haus wohnt: „So sprechen wir nach wie vor miteinander, wenn auch nicht in der gewohnten Manier und in gewohnter Häufigkeit.“