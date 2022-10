Wermelskirchen gestern und heute : Eine Reise durch die Zeit

Wermelskirchen Alte Bauten weichen modernen Ideen, das Gesicht der Innenstadt verändert sich: Wir haben uns auf Spurensuche gemacht – gemeinsam mit dem Geschichtsverein, der Fotos aus seinem Archiv beigesteuert hat. Es ließen sich Bilder finden, die Erinnerungen wachrütteln und zum Stadtspaziergang einladen.

Ob aus einem Nachlass oder dem eigenen Fotoalbum: Der Bergische Geschichtsverein in Wermelskirchen freut sich über historische Fotos aus der Stadt. Leihgaben werden digitalisiert, Schenkungen finden ihren Platz

Interessierte können sich an BGV-Vorsitzenden Volker Ernst wenden – unter Telefon 02196 971834 oder per Mail an volker.ernst@bgv-wermelskirchen.de