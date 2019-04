Flaschenpost und Picnic auf Bergisch : Lieferservice für Essen, Getränke, Bargeld – und die Frisur

Sie stecken hinter der neuen Broschüre (v.l.): Dankmar Stolz (WiW), Stefan Görnert, Werner Allendorf (Seniorenbeirat), Peter Siebel (Diakonie), Christiane Beyer, Thorsten Thomas (Sparkasse). Foto: Tim Kronner

Wermelskirchen Wer in Wermelskirchen wohnt, kann sich jetzt fast alles bis in die Wohnung liefern lassen. Eine neue Broschüre fasst zusammen, wo, wann und zu welchen Konditionen der Lieferdienst nach Hause kommt.

In den Großstädten sind sie längst unterwegs: Dienstleister wie „Flaschenpost“ und „Picnic“, die Getränke und Lebensmittel bis in die Wohnung liefern. Auch in Wermelskirchen bieten das jetzt immer mehr Einzelhändler an. Zusammengefasst sind die Lieferangebote in der neuen Auflage der Broschüre „Lieferservice und Dienstleistung“, die am Dienstag vorgestellt wurde. 74 Angebote sind darin aufgelistet.

Die erste Auflage der Broschüre ist Mitte 2018 erschienen. Jetzt neu dazugekommen sind vor allem Dienstleister im Lebensmittel- und Getränkebereich. Etwa der Frischmarkt Dhünn bietet inzwischen einen Lieferservice an, genauso wie der Engelsburger Getränkevertrieb. „Leider fehlen noch große Lebensmittelhändler wie Rewe und Edeka“, sagt Christiane Beyer von der Stadt, die die Broschüre mitverantwortet hat. Trotzdem freut sie sich darüber, dass sich so viele Einzelhändler und Dienstleister beteiligen. Über die Kontaktdaten in der Broschüre können unter anderem Bekleidung und Schmuck, Bürobedarf, Bücher, Medikamente, Blumen, Kaffee, Kuchen, Brötchen und warme Speisen bestellt werden. Wer es nicht zum Geldautomaten, zum Friseur oder etwa zur Massage schafft, kann sich auch diesen Service nach Hause holen. In der Broschüre finden sich dazu jeweils die Lieferzeiten, Preise und Liefergebiete. In vielen Fällen ist die Zahlung in bar, via EC-Karte oder auf Rechnung möglich.