E-Mobilität in Wermelskirchen : So funktioniert E-Tanken in Wermelskirchen

E-Tanken funktioniert in Wermelskirchen mit der App „eCharge+“, hier an der Ladesäule an der Oberen Remscheider Straße. Foto: Deborah Hohmann

Wermelskirchen Fakten + Hintergrund Gerade wurde die sechste Ladesäule für E-Autos in Wermelskirchen installiert, laut BEW ist damit das Netz an Tankmöglichkeiten im Bergischen gut ausgebaut. Ein Überblick über das, was beim Stromtanken beachtet werden sollte.

Die Nachfrage nach E-Autos und entsprechenden Lademöglichkeiten steigt – auch in Wermelskirchen, stellt die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) fest. Sie betreibt die Ladesäulen im Stadtgebiet und hat gerade erst den Bau einer sechsten Ladesäule fertiggestellt. Da jede Säule über zwei Ladepunkte verfügt, gibt es insgesamt 12 öffentliche Lademöglichkeiten in der Stadt.

Was muss ich tun, um die öffentlichen Ladesäulen mit meinem E-Auto nutzen zu können?

Info Die sechs Ladesäulen in Wermelskirchen Standorte Die Stationen befinden sich hier: Telegrafenstraße 37, Berliner Straße 91, Obere Remscheider Straße 28, Schwanenplatz, Kattwinkelsche Fabrik und seit neuestem Langenbusch 12. Parken An jeder Säule sind zwei Parkplätze für das E-Tanken reserviert. Das Parken ist während des Vorgangs kostenlos, anschließend muss der Parkplatz wieder freigemacht werden – auch hier kontrolliert das Ordnungsamt.

Nach dem Kauf eines E-Autos können Sie bei Ihrem Stromanbieter einen Autostromvertrag abschließen. In Wermelskirchen ist die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) der Strom-Grundversorger, der auch die insgesamt sechs öffentlichen Ladesäulen betreibt. Mit Abschluss des Vertrags kann man die dazugehörige App „eCharge+“ auf dem Smartphone installieren und sich dort mit seinen Vertragsdaten anmelden. In der App kann man sich auf einer Karte die Standorte der Ladesäulen anzeigen lassen – inklusive Echtzeit-Information darüber, ob die Säule belegt oder frei ist.

Wie funktioniert das Aufladen?

An jedem Ladepunkt befindet sich ein QR-Code, der mittels der App gescannt werden kann. Nachdem man die Zahlungsweise ausgewählt hat, ist der Ladepunkt freigeschaltet und der Vorgang kann gestartet werden. Dazu verbinden Sie das Ladekabel, das Sie während der Fahrt in Ihrem Auto verstauen, zunächst mit der Ladesäule und dann mit dem Anschluss an Ihrem Auto. Die Ladestationen verfügen über Typ 2-Stecker und eine Ladeleistung von 22 Kilowattstunden. Sobald die LED-Anzeige an der Ladesäule blau leuchtet, lädt das Auto. Hinweis: Sollten die LEDs nicht funktionieren, kann der aktuelle Ladestand auch über Ihre App abgerufen werden.

Was muss ich beachten, wenn das Auto vollgetankt ist?

Ist die Batterie komplett geladen, wird Ihnen auch das in der App angezeigt. Wie lange das dauert, ist bei jedem Auto unterschiedlich, in der Regel ist die Batterie innerhalb von zwei bis vier Stunden vollständig geladen. Auch beim E-Auto ist das Vollladen kein Muss. Um den Ladevorgang zu beenden, kann das Kabel nicht einfach herausgezogen werden, da es zum Schutz vor Diebstahl sowohl am Auto als auch an der Säule gesichert ist. Sobald Sie das Auto entriegeln, wird auch das Kabel entsichert und es kann aus der Station und dem Auto ausgesteckt werden. Alternativ können Sie den Ladevorgang auch in der App beenden, dann wird das Kabel ebenfalls entsichert.

Was kostet das Tanken?

Beim E-Tanken wird pro Kilowattstunde abgerechnet, die für BEW-Kunden je nach Menge durchschnittlich 30 Cent kostet. Der Verbrauch ist bei jedem E-Auto anders, im Durchschnitt kann man mit 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rechnen, womit man auf einen Betrag von 4,50 Euro kommt. Eine Rechnung wird vierteljährlich ausgestellt, sie kann per Überweisung oder SEPA-Lastschriftmandat bezahlt werden.

Kann ich mein Auto auch zuhause laden?

Ja. Allerdings sind gewöhnliche Haushaltssteckdosen nicht auf die Strommenge ausgelegt, die für das Laden von E-Autos benötigt wird – die hohe Dauerstrombelastung kann die Hausinstallation überlasten. Um das E-Auto trotzdem zuhause laden zu können, kann man eine spezielle Wand-Ladestation, beispielsweise in der Garage, installieren. Die ist beim Verteilnetzbetreiber anzuzeigen. Private Ladestationen mit einer Leistung von 12 Kilowatt und mehr müssen genehmigt werden. Auch in Mehrfamilienhäusern sind mittlerweile schon oft Anschlüsse vorhanden – falls nicht, lohnt sich möglicherweise ein Gespräch mit dem Mieterverein.

Kann ich auch Ladesäulen über Wermelskirchen hinaus nutzen?

Standorte der Ladesäulen für E-Autos in Wermelskirchen und Umgebung. Foto: BEW