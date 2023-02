ÖPNV in Wermelskirchen So fahren die RVK-Busse an den Karnevalstagen

Über die Karnevalstage verkehren die Busse der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) im Rheinisch-Bergischen Kreis nach gesonderten Fahrplänen. In Wermelskirchen im sogenannten Nordkreis (gilt auch für Burscheid und Leichlingen) fahren die RVK-Linien am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar, wie an Schultagen und zusätzlich im Nachtverkehr wie freitags. Am Freitag, 17. Februar, und Rosenmontag, 20. Februar, verkehren die RVK-Busse nach dem Fahrplan, der an Schulferientagen gültig ist. Am Samstag, 18., sowie Sonntag, 19. Febuar, gilt der Sonntagsfahrplan. Wie an Schultagen sind die RVK-Linienbusse am Dienstag, 21. Februar, unterwegs.