So arbeitet die Kläranlage in Dhünn „Was ihr reinwerft, müssen wir rausholen“

„Alles, was Sie reinschmeißen, müssen wir rausholen“, erinnert der Abwassermeister während der Führung. Für einen besonders hohen Aufwand würden Feuchttücher im Abwasser sorgen: „Die verstopfen unsere Pumpen, weil sie sich nicht schnell genug zersetzen“, erklärt Ahlfs. „Das kostet Geld, das am Ende natürlich der Steuerzahler bezahlen muss.“ Deswegen lautet sein Appell: „Werfen Sie nichts in die Kloschüssel, was nicht in die Kloschüssel gehört.“