Montagsinterview in Wermelskirchen : „Skilaufen ist ein echter Familiensport“

Markus Reichwein, Vorsitzender des Ski-Clubs Wermelskirchen, fährt für sein Leben gern Ski. Foto: Reichwein

Wermelskirchen Markus Reichwein ist Vorsitzender des Ski-Clubs. Er spricht über seinen Sport und wie auch dieser von Corona betroffen ist.

Herr Reichwein, waren Sie in dieser Saison schon beim Skifahren?

Markus Reichwein Leider nein. Wir wollten als Familie gemeinsam mit noch einer Schulfreundin meiner Kinder mit der Ski-Club-Familien-Osterfahrt nach Österreich fahren. Diese Fahrt ist immer eine sehr schöne Fahrt, auf der sich viele Familien mit Kindern treffen und wieder einmal gemeinsam intensiv das Skifahren trainieren – aber auch viel Spaß haben. Diese Fahrt ist leider, wie mehrere andere unserer Fahrten, dem allgemeinen Lockdown im Frühjahr zum Opfer gefallen. In der Folge mussten wir das Jugend-Herbst-Camp sowie das Saison-Opening Ende November auch absagen, weil Österreich Risikogebiet wurde. Wir reagieren nun flexibel auf die aktuelle Situation. Wenn sich die Chance ergibt, eine Fahrt unter sicheren Bedingungen zu machen, werden wir das tun. Von daher bin ich zumindest noch für unsere Fahrten im Frühjahr optimistisch.

Info Ski-Club wurde 1952 gegründet Verein 1952 wurde mit einer kleinen Anzeige in der Bergischen Morgenpost zur Gründungsveranstaltung des Ski-Clubs Wermelskirchen eingeladen. Am 18. Dezember 1952 wurde der Verein gegründet. Kontakt Ski-Club 1952 Wermelskirchen e.V., Postfach 4023, 42918 Wermelskirchen www.skiclub-wermelskirchen.de

Wie tief sitzt die Enttäuschung, dass über den Jahreswechsel kein Skiurlaub möglich ist?

Reichwein Normalerweise ist unsere Familie über den Jahreswechsel nicht zum Skilaufen. Speziell in diesem Jahr hatten wir uns das allerdings fest vorgenommen, da wir kommendes Jahr als Familie Ostern nicht fahren können. Daher sind wir natürlich schon enttäuscht. Für viele meiner Vereinskollegen, ist es aber ein fester Brauch, über Weihnachten und Silvester die Tage im Schnee zu verbringen. Einige verbringen das erste Mal seit Jahrzehnten die Festtage in Wermelskirchen, vermissen den Schnee, ihren Sport und die Stimmung in den Bergen sehr.

Was ist das Besondere an diesem Sport für Sie?

Reichwein Es ist ein sehr schöner Sport, den jeder nach seinen persönlichen Wünschen, dem Fitnesslevel und den Ansprüchen sehr individuell gestalten kann. Bei unseren Trainingsfahrten finden sich dazu auch immer passende Mitstreiter. In unserem Verein sind Skifahrer im Alter von zwei bis über 80 Jahren mit Spaß unterwegs. Wer einmal bei blauem Himmel und Neuschnee auf einer Piste gestanden hat, weiß wie grandios die Berge sind.

Kann man im Bergischen auch zum Skifahren gehen?

Reichwein Früher war im Bergischen viel los. Der Ski-Club hatte seit den 1960er-Jahren am Braunsberg einen Skihang mit Lift, Hütte und Flutlicht. Später haben wir die Tradition in Töckelhausen weitergeführt. Ähnliche Lifte gab es in Remscheid, Halver und weiteren Orten im Umkreis. Heute ist wetterbedingt im Umkreis kaum noch etwas möglich. Der nächste nutzbare Lift ist in Olpe-Fahlenscheid. Inzwischen sind die rechtlichen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen so, dass der Liftbetrieb ein erheblicher Aufwand für einen Verein ist und sich für wenige Skitage nicht mehr lohnt. Darüber hinaus nutzen wir aber jetzt die Skihallen in Neuss, Bottrop und Landgraf/NL zum Training. Auch Wettkämpfe finden dort regelmäßig statt. Seit etlichen Jahren haben wir ein regelmäßiges Renn- und Kinder-Skitraining in der Skihalle Neuss etabliert. Leider kann das im Moment nicht angeboten werden, da auch die Skihalle Neuss geschlossen ist.

Seit wann sind Sie im Ski-Club Wermelskirchen aktiv?

Reichwein Ich bin seit 1985 dabei. Zu Beginn war ich im Jugendvorstand und seit Beginn der 1990er im Hauptvorstand tätig.

Der Ski-Club bietet auch Skikurse an? An wen richten sich diese?

Reichwein Der Ski-Club bietet ein umfangreiches Trainings-Fahrtenprogramm in die Alpen mit skiläuferischer Betreuung für alle Könnensstufen und Altersklassen an. Dazu bieten wir auch in der Wintersaison regelmäßig Skikurse und auch Renntraining unserer Rennmannschaft in der Skihalle in Neuss an. Das ist natürlich nur durch unseren großen Stamm an gut ausgebildeten Übungsleitern möglich.

Welche Angebote hat der Ski-Club in der warmen Jahreszeit?

Reichwein Wir bieten ganzjährig Skigymnastik, Rückensport oder Fitness als Hallentraining an. Dazu kommen Wanderung oder Radtouren. Parallel dazu haben wir auch eine sehr aktive und erfolgreiche Badminton-Abteilung und ein aktives Vereinsleben mit vielen Veranstaltungen.

Wie hält man sich eigentlich außerhalb der Saison fit für die Piste?

Reichwein Skifahrer betreiben häufig einen Sommer- und einen Wintersport. Früher war die Kombination Skifahren und Surfen sehr gefragt. Heute ist es eher Skifahren und Radfahren. Laufen oder ähnliche Fitnessangebote tragen dazu natürlich noch weiter bei.

Welche Ausrüstung braucht der Ski-Anfänger und welche Kosten muss man einplanen?

Reichwein Die Ausrüstung ist sehr umfangreich und für einen Neustarter recht kostenintensiv. Daher geht bei vielen der Trend zum Ausleihen. Das lohnt sich besonders, wenn man nur eine Woche im Jahr zum Skilaufen fährt: Ski, Skischuhe, Stöcke, Helm, Handschuhe, Skianzug, eventuell Rückenprotektoren, Skibrille, Skiunterschwäsche und –socken.... Da kommt schon eine Menge zusammen. Ausgenommen von Skiunterwäsche und –socken kann man mittlerweile alles vor Ort ausleihen. Auch die Skihallen bieten umfangreiche „All-inclusive-Pakete“ an. Darüber hinaus bietet sich gerade bei Kindern an, die Skiausrüstung gebraucht bei unserem Ski-Basar zu erwerben.

Ist das Skifahren als Breitensport wegen immer wärmeren Wintern wohl ein aussterbender Sport?

Reichwein Aufgrund der Ausrüstung, der Anreise sowie der Übernachtungskosten ist Skilaufen als Familiensport schon ein kostenintensives Hobby. In den Skigebieten bemüht man sich, den Schneesport unter den schwierigen Bedingungen trotzdem nachhaltig zu gestalten. Das macht Skilaufen leider zusätzlich recht teuer. Meine Sorge ist aber vor allem der fehlende Nachwuchs. Heute lernt keiner mehr das Skifahren im Bergischen. Die Kinder sind darauf angewiesen, dass die Eltern daran Spaß haben und ihnen den Skisport ermöglichen. Oder man hat das Glück, auf einer Ski-Schulfahrt wie sie zum Beispiel das Gymnasium Wermelskirchen anbietet, teilzunehmen. Das Schöne ist: Skilaufen ist ein echter Familiensport, bei dem auch ältere Kinder gerne noch dabei sind. Wir haben viele Familien im Verein, wo die mittlerweile erwachsenen Kinder als Studenten oder junge Erwachsene nicht mehr zu Hause wohnen, aber immer noch gerne mit ihren Eltern gemeinsam zum Skilaufen gehen. Es ist ein toller Sport der auch generationsübergreifend ausgeübt wird. Daher sehe ich auch für das Skifahren trotz der wärmeren Winter eine gute Zukunft, aber die Rahmenbedingungen ändern sich und darauf stellen wir uns ein.

Haben Sie eine Lieblingspiste?