Atelier/Theater „Anderswelt“ in Wermelskirchen : Sketche, Musik,Tanz und viel Mystik bei „Night Falls 2.0“

Atelier/Theater „Anderswelt“ in Wermelskirchen

Wermelskirchen (fre) Der kleine Saal, in dem sich rund 25 Zuschauer eingefunden haben, ist komplett abgedunkelt – das einzige Licht kommt von roten und violetten Scheinwerfern und wird von einer Discokugel im Raum verstreut.

Der Vorhang ist noch geschlossen. Orientalische Musik ist zu hören und verstärkt die leicht mystische Atmosphäre. Man fragt sich, was gleich passieren wird, als plötzlich der Gong ertönt und Monica Barata alias „Flora“ und Erdmute Schekat alias „Fauna“ auf die Bühne treten.

So begann die Kleinkunst-Show „Night Falls 2.0“ im Atelier und Theater „Anderswelt“ in der Wustbacher Straße. Mystisch und geheimnisvoll ging es dabei vor allem am Anfang zu – während des größten Teils der einstündigen Darbietung standen Sketche, Musik und Tanz im Vordergrund. Gleich zu Beginn, nachdem Schekat und Barata sich vorgestellt und die Show mit einigen kurzen Reimen eröffnet hatten, wussten Michael Hackstein und Martin Schulze das Publikum mit Dudelsack und Percussions zu beeindrucken. Im Anschluss folgte Jürgen Kirch mit einem nachdenklichen Gedicht, bevor es mit einer Vielzahl von kurzen Theaterdarbietungen und Musikstücken weiterging. Die musikalischen Darbietungen waren dabei besonders vielfältig: Mal waren sie irisch angehaucht, mal gab es Kastagnetten und spanische Gitarren zu hören – und auch ein paar Seemannslieder waren Teil des Programms.