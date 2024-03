Neues Format in Wermelskirchen Ein reizender Skat-Nachmittag im Haus Eifgen

Es sind vier Tische belegt an diesem Nachmittag im Haus Eifgen – jeweils mit drei Männern und einem Kartenspiel. Ab und zu werden Zahlen genannt, etwa „18“ oder auch „zwei“. Dann sagt einer „Ja“, sonst herrscht weitgehend Stille im Raum, in dem sonst so viel Musik regiert. Dann sagt wieder einer was – „Herz“. Ansonsten wird an diesem Nachmittag nicht viel geredet, denn es wird konzentriert gespielt.