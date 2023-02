Kabarett in Wermelskirchen Viel Beifall für bitterböse Texte

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Die Antwort auf den Irrsinn dieser Welt sowie der Frage, wie man ihn am gesündesten ertragen kann, könnte lauten: indem man ihn irgendwie noch toppt. Das kann indes nicht selbst machen - permanenter Gehirnfasching ist schließlich nicht jedermanns Sache. Zur Sublimierung gibt es Künstler wie das Duo „Simon und Jan“ alias Simon Eickhoff und Jan Traphan aus Oldenburg. Die sind am Freitagabend in der Katt zu Gast, sitzen auf der leicht vernebelten Bühne und singen Sachen wie: „Ich hatte Sex mit Sahra Wagenknecht, letzte Nacht in meinem Traum, was soll ich sagen, seither schlaf ich schlecht, wir saßen nackt in einem Baum.“ Eine fraglos irrsinnige Vorstellung, nicht zuletzt seit Wagenknechts jüngster Petition mit Alice Schwarzer, die sogar AfD-Chef Tino Chrupalla begeistert hat.

Apropos blau-braun: „Wir haben uns für euch in die tiefsten Untiefen begeben und das Programm der AfD durchgelesen. Die einzige gute Nachricht: man kann es auch schwer betrunken noch verstehen“, sagt Jan. Nur um dann in „Hat sich nicht bewährt“ Zeilen wie diese zu singen, im fröhlichen Singsang, der dadurch noch böser wirkt: „Den Flüchtling erschießen, der die Grenze überquert - ha‘m wir schon gemacht, hat sich nicht bewährt.“ Spätestens da wird klar, dass der Anspruch des Duos doch deutlich über vertonten Unsinn hinausgeht. Der Spagat zwischen skurrilem Humor und sozialkritischem Gedanken funktioniert prächtig. Das Programm trägt übrigens den Titel „Alles wird gut“. Auch das kann das Duo nicht einfach so stehen lassen. „Dass ihr nach dem verkorksten vergangenen Jahr auf einen Programmtitel wie ‚Alles wird gut’ hereinfallt - das ist durchaus eindrucksvoll“, sagt Jan.

Der ist es auch, der den kommunikativen Teil des Abends bestreitet - und das auf eine ebenfalls sehr skurril-sympathische Art und Weise. Rein optisch schon eine Erscheinung, die einen zum Schmunzeln bringt - Vollbart, Schiebermütze, 80er-Jahre-Volldruck-Jogging-Buxe -, sorgt er auch durch seine irgendwie etwas schusseligen, halb haspelnd, halb stammelnd vorgebrachten Satzungetüme immer wieder für Gekicher im Publikum. Sein Gegenpart, Multiinstrumentalist Simon, sieht sich das leicht amüsiert und kommentarlos an. Dieser deutliche Gegensatz sorgt ebenfalls für Heiterkeit. Darüber darf man aber keinesfalls vergessen, dass das Duo mit der Hilfe verschiedenster Instrumente, Sample- und Loop-Maschinen und nicht zuletzt auch ihren Stimmen für einen enorm dichten Sound sorgt, professionell vorgebracht und jederzeit als Herren des kreativen Chaos, das es da in seinen, übrigens enorm eingängigen, Stücken entfacht.

Das kommt auch beim Publikum sehr gut an, das seine Begeisterung nicht nur in Form immer wieder hochblubbernden Kicherns ausdrückt, sondern auch mit begeistertem Applaus für die oft bitterbösen Texte nicht spart.