Stadtradeln 2021 in Wermelskirchen : Viele bekannte Gesichter bei der Siegerehrung

Die erfolgreichsten Stadtradler in Wermelskirchen: Brigitte und Udo Meller, Elisa Menzel, Jörg Kemppainen, Paulina und Isabelle Haussels, Norbert Gast und Stefan Selbach (von links) freuten sich über Urkunden und Gutscheine von Fahrrad Lambeck. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Insgesamt 60.523 Kilometer erradelten 211 Wermelskirchener beim diesjährigen Stadtradeln. Als erfolgreichstes Team wurde nun das „Gymmi WK“ ausgezeichnet, weil drei Lehrer spontan zum Pommes Essen nach Belgien radelten...

Mittlerweile kennt man sich, winkt sich bei der Siegerehrung der erfolgreichsten Stadtradler in Wermelskirchen fröhlich zu. Zumindest Jörg Kemppainen und Norbert Gast, die sich bereits im vergangenen Jahr ein Duell um die vorderen Plätze geliefert hatten und auch in diesem Jahr die erfolgreichsten Einzel-Radfahrer waren.

Krankheitsbedingt hatte der Sieger von 2019, Jörg Kemppainen, im vergangenen Jahr nicht die kompletten drei Wochen beim Stadtradeln durchradeln können, landete deshalb 2020 „nur“ auf Platz 4. In diesem Jahr holte sich der Fitness-Fan und begeisterte Radfahrer, der nur an sonnigen Tagen sein „allerliebstes, pinkes Ausfahr-Fahrrad“ nutzt, die Poleposition zurück und legte sogar noch Kilometer drauf: 2019 meldete Jörg Kemppainen 1131 Kilometer, 2020 waren es 1233 und in diesem Jahr brachte er es sogar auf unglaubliche 1813 Kilometer!

Info Mehr Radler sorgen 2021 für Klimaschutz Stadtradeln 2021 Insgesamt nahmen 211 Radelnde in 20 Teams beim „Stadtradeln 2021“ in Wermelskirchen teil, erradelten gemeinsam 60.523 Kilometer und sparten dadurch 8,896 Tonnen CO 2 ein. Das sind deutlich mehr Radfahrer als noch 2020, wo 189 aktive Radler dabei waren, über 10.000 Kilometer mehr als 2020 und auch über eine Tonne mehr eingespartes CO 2 und damit ein noch besseres Ergebnis für die Umwelt und den Klimaschutz.

Hätte Norbert Gast das geahnt, wäre er vermutlich abends nochmal schnell um den Block gefahren, um damit 27 Kilometer mehr auf den Zählerstand zu bekommen. So knapp ist nämlich der Kilometer-Unterschied in diesem Jahr, der ihn mit 1786 Kilometern zum zweiten Mal auf den zweiten Platz verweist. Dabei hatte Norbert Gast schon mehr Kilometer auf der Uhr als im vergangenen Jahr, wo ihn 1287 Kilometer zum zweitbesten Einzelfahrer machten. 2020 fehlten nur 16 Kilometer, um das Stadtradeln zu gewinnen. Anders als im vergangenen Jahr durften sich die Radler das Siegerpodest in diesem Jahr zum ersten Mal mit einer Radfahrerin teilen: Erfolgreichste Einzelfahrerin, die fleißig in die Pedale getreten hat, ist Isabelle Haussels, die sensationelle 1511 Kilometer sammelte. Im Gegensatz zu anderen „Stadtradeln“-Teilnehmer, die sich ihre Kilometer auch im Urlaub sicherten, war sie für ihr Team „Tente bis zur Rente“, das in der Gruppenwertung auf dem zwölften Platz landete, von Tente aus regelmäßig gemeinsam mit Tochter Paulina und den Rädern unterwegs nach Hückeswagen oder Leverkusen. „Die Corona-Zeiten waren schlimm“, sagt sie. Da hat Radfahrern geholfen, mal abzuschalten.

Touren nach Leverkusen dürften für das Team „Gymmi WK“, das drei Unterteams hatte, und sich mit sagenhaften 12.561 Kilometern den ersten Platz in der Teamwertung sicherte, eher eine kleine Aufwärmübung gewesen sein. Denn: Das dreiköpige Unterteam „IwanoffPreussBosbach Gymmi WK“ ist mal eben „zum Pommes Essen nach Belgien geradelt“, wie Stefan Selbach lachend bei der Siegerehrung verrät. Kein Wunder, dass sich die drei Lehrer mit insgesamt 3366 Kilometern auch nach ganz vorne in der Kategorie Gruppe/Familie radelten. „Mal sehen, in welche Länder sie demnächst noch radeln“, sagt Selbach, die bei der Siegerehrung stellvertretend für alle Teams des Gymnasiums die Urkunden in Empfang nimmt, grinsend. Das „Offene Team Wermelskirchen“, zu dem 27 aktive Radler gehören, landete mit 8246 Kilometern auf Platz zwei, den dritten Platz sicherte sich das Team „ADFC und Freunde“ mit 6717 Kilometern. In diesem Team radelte auch Vorjahres-Zweiter Manfred Bansen mit, der zwar mit 1248 Kilometern nur 55 Kilometer weniger radelte als im vergangenen Jahr, aber dennoch reichte das bei der Einzelwertung 2021 „nur“ für Platz fünf.

Nicht nach Belgien, aber immerhin an die Elbe hatte es während der Stadtradel-Aktion vom 6. bis 26. Juni Brigitte und Udo Meller gezogen. Das Ehepaar nimmt seit Jahren am Stadtradeln teil, „und jetzt ist es bereits die siebte Saison mit dem E-Bike“, verrät Brigitte Meller (68) fröhlich. Touren fährt sie stets gemeinsam mit Ehemann Udo (76), „nur zum Brötchen holen schicke ich ihn allein“, sagt sie zwinkernd. Im vergangenen Jahr hatten es die beiden fitten Senioren bei einer Urlaubsreise an der Donau und einer Radtour in Bremervörde auf 1179 Kilometer gebracht, in diesem Jahr landeten sie in der Familiengruppe auf Platz zwei, weil sie an der Elbe und bei den Kontrollen der Wanderwege für den Sauerländischen Gebirgsvereins insgesamt 2636 Kilometer erradelten.