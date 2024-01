Lenn aus Wermelskirchen Siebenjähriger erhält Antwort auf seine Flaschenpost

Lenn kann sich noch ziemlich genau erinnern. „Wir waren im Neuland-Park in Leverkusen“, erzählt der heute Siebenjährige, „und dann habe ich die Flaschenpost in einem hohen Bogen in den Rhein geworfen.“ Eine ganze Weile habe er versucht, den kleinen Punkt im Auge zu behalten. „Aber irgendwann konnte man sie nicht mehr sehen“, erzählt er. Dann begann das Warten.