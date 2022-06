Bestnoten am Städtischen Gymnasium : Sieben Abiturienten erzielen 1,0-Abschluss

Wermelskirchen Home-Schooling während der Pandemie habe in vielen Fällen die Selbstständigkeit und Organisation der Schüler beim Lernen gefördert, sagt die Schule.

Elias Atmani Elias belegte die Leistungskurse Mathematik und Physik, sowie Englisch als drittes und Sozialwissenschaften als mündliches Fach. „Seit ich klein war, bin ich sehr stark an Naturwissenschaften interessiert. Ich habe schon immer gerne komplizierte Knobelaufgaben gelöst“, sagt er über sich. „Außerhalb des Unterrichts finde ich Politik und Wirtschaft sehr interessant – ich denke, das bringt mich am weitesten.“ Auf Englisch fiel die Wahl, weil es weit verbreitet und die Weltsprache ist.

Nach dem Abitur wird Elias studieren und sich bei der Fachrichtung treu bleiben: Naturwissenschaften. Was es genau wird, darüber will er sich wahrscheinlich durch ein vorheriges Praktikum klar werden.

Ida Schmitt Biologie und Englisch als Leistungskursa, Mathe schriftlich und Geschichte mündlich – darauf fiel die Wahl bei Ida. „Eigentlich wollte ich Französisch statt Englisch wählen, aber das kam nicht zustande. Ich mag gerne Sprachen und gehe für ein Auslandsjahr nach Frankreich. Danach will ich Biologie studieren, am liebsten auch in Frankreich.“ Ihr B2-Niveau möchte sie in den kommenden Monaten verbessern.