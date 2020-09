Wermelskirchener Straßen : Sicherer Radfahren und Wandern

Wermelskirchen Aus Zenshäuschen kommend soll eine reine Fahrrad-Ampel installiert werden, die es ermöglicht, die Thomas-Mann-Straße zu überqueren. Sicherer werden soll auch der nächste Spaziergang im Bereich „Finkenholl“.

Nicht nur für den Jugendfreizeitpark wird an der Dellmannstraße derzeit gebuddelt, sondern auch für die Umlegung der Balkantrasse. Die wird künftig neben dem neuen Paradies für Skater entlangführen und von dort zur Straße Zenshäuschen führen. „Dadurch ergibt sich aber eine neue Verkehrssituation“, so Oliver Platt, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums, der für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr gleich den entsprechenden Antrag in der Tasche hatte. Wunsch des Bürgerforums ist, dass ein ampelgesteuerter Fahrradüberweg an der Thomas-Mann-Straße und Zenshäuschen errichtet wird.