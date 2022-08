Neuer Vorstand gewählt : Schlaganfallhilfe feiert 15-jähriges Bestehen mit Sommerfest

Info

Aktion Die Schlaganfallhilfe hat einen Bus, mit dem sie durch Deutschland tourt. Am Mittwoch, 31. August wird sie mit diesem von 10 bis 15 Uhr in Leverkusen auf dem Friedrich-Ebert-Platz sein und am Donnerstag, 1. September in Solingen von 10 bis 16 Uhr auf dem Graf-Wilhelm-Platz. Mehr Termine finden sich im Internet unter www.herzenssache-lebenszeit.de/info-tour