Unbekannter rempelte Frau an : Seniorin am Friedhof bestohlen

Wermelskirchen Eine 75-jährige Wermelskirchenerin wurde am vergangenen Samstag (gegen 16:30 Uhr in der Friedhofstaße bestohlen. Die Dame lehnte sich nach einem Friedhofsbesuch in der Nähe der Sanitäranlagen kurz an einen Baum an, als sie nach Angaben der Polizei plötzlich von einem Mann angerempelt wurde.

Der Unbekannte murmelte „sorry“ und ging schnell in Richtung Friedhof weiter. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihr Umhängebeutel fehlte. Darin befanden sich eine Geldbörse mit einer geringen Bargeldsumme sowie eine neue Brille. Die Seniorin beschreibt den Unbekannten als einen eher „jüngeren, osteuropäischen Mann“. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen Sweatshirtpullover mit Kapuze und eine Jeans.