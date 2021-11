Seniorenberatung in Wermelskirchen : „Die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich“

Interview Wermelskirchen Sabine Salamon ist Seniorenberaterin der Stadt Wermelskirchen. Sie spricht im Interview über ihre Aufgaben und ihren Beratungsauftrag sowie die Themen Barrierefreiheit und Seniorenfreundlichkeit – und erklärt, was unter Letzterem überhaupt verstanden wird.

Sabine Salamon Wermelskirchen wird gerne als Kleinstadt mit Herz bezeichnet. Hier lebt man zusammen, hier kennt man sich und hier trifft man sich. Zu den Senioren in unserer Stadt gehört die Altersgruppe zwischen 60 und 100 Jahren, wobei die Bedürfnisse der Menschen sehr unterschiedlich sind. Unabhängig vom jeweiligen Alter besteht oft der Wunsch, weiter ein selbstbestimmtes Leben zu führen und am besten in einer Umgebung, die einem vertraut ist und in der man sich wohl fühlt. Viele fragen sich, ob das in der bisherigen Wohnung und in dem bekannten Wohnumfeld auch in der Zukunft weiterhin möglich ist. Die Belange der Seniorinnen und Senioren werden daher möglichst frühzeitig und kontinuierlich in die kommunalen Planungen einbezogen. In Wermelskirchen werden im Zuge des demografischen Wandels bereits viele Themen der Senioren bearbeitet, sei es zum Wohnen, zur Pflege, zur Barrierefreiheit oder zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, um das Leben in unserer Stadt lebenswert zu gestalten – für alle Generationen. Das gelingt nur im Prozess mit vielen Beteiligten, durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine gute Informationsstrategie.